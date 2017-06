Vuelve a escuchar los conciertos de L.A., Polock y Varry Brava

Hace unos días celebramos en Madrid una nueva edición de LOS40 Trending On Stage, ese show especial con el que sacamos el programa del estudio, y lo llevamos a lugares emblemáticos con público y música en directo. En esta tercera entrega tuvimos las entrevistas y actuaciones de L.A., Polock y Varry Brava. Ya puedes escuchar todo lo que ocurrió en este programa especial de una hora, grabado en la Sala El Sol y emitido en la noche de LOS40.

Los primeros en actuar fueron los murcianos Varry Brava, que siguen contagiando alegría y buen rollo en cada festival que pisan -solo este verano pasarán por nueve de todo el país-. Ellos subieron al escenario para presentar en un formato especial su Safari Emocional, un disco que sofistica su sonido sin perder ni un ápice del brillo y la festividad que les caracteriza. En su actuación sonaron: “Callada”, “Chicas” y “No Gires”.

A continuación, la Sala El Sol de Madrid enmudeció ante la emotividad y el carisma que desborda Luis Albert Segura. Con él repasamos King Of Beasts, ese nuevo disco de L.A., que entra dentro de lo mejor de la música española de este año. Reconoce Luis que este es el disco con el que ha perdido complejos y prejuicios, y que está más preparado que nunca para dar el salto al gran público. Y vaya que si lo merece. Sonaron en un acústico único: “Leave It All Behind”, “Where The Angels Go” y “The Keeper And The Rocket Man”.

El cierre de LOS40 Trending On Stage corrió a cargo de los valencianos Polock, que además celebraban la salida de su más reciente disco (Magnetic Overload) en Japón y Estados Unidos. Se trata del disco más sólido de una carrera prometedora que sigue creciendo dentro y fuera de España gracias a la magia, elegancia y colorido de sus canciones. Papu, Marc y Pablo tocaron “Devil Echoes”, “Fireworks” y “Oh I Love You”.

Atenta/o a LOS40 Trending (lunes a viernes, 23 horas en LOS40) porque cerraremos temporada con una gran fiesta con música en directo y entrada libre. Más detalles la próxima semana.