Los artistas han escrito cartas de amor al colectivo LGTB... y algunas son más que emotivas

¡Las celebraciones del Orgullo 2017 ya están aquí!

Por esa razón, son muchos los artistas y celebridades que han querido lanzar un mensaje público de apoyo y cariño a la comunidad LGTBI, tanto si pertenecen a ella, como si no.

¿El formato? Cartas de amor, que han publicado bien en sus muros sociales, bien en las páginas de Billboard, que ha promovido esta iniciativa entre algunos artistas.

Lee esos mensajes que, en ocasiones, son capaces de arracarte una lagrimita. Llegan los de Britney Spears, Selena Gomez, Martin Garrix, Sandra Barneda...

La carta de... Martin Garrix

(Publicada en Billboard)

"He sido educado en la creencia de que todos somos iguales, sin importar género, color de la piel u orientación sexual. Soy de Holanda, que es uno de los países más tolerantes y abiertos en cuanto a derechos de LGBT, pero incluso aquí, no todo el mundo es aceptado", indica Martin.

El músico recuerda entonces una agresión que sufrieron dos chicos que iban cogidos de la mano en su país, y que generó protestas generalizadas, una reacción "bella" y unida.

"No nos definirán esos actos, sino cómo nos unimos y reaccionamos a ellos, llenos de amor", recalca, antes de hacer una oda a la diversidad:

"Cada vez que estoy en el escenario, me siento feliz al ver personas diferentes pasándolo bien juntas. La música realmente une a la gente", reflexiona.

(Puedes ver aquí la carta original)

La carta de... Sandra Barneda

(Publicada en su blog)

"Reconozco que estos días me sonrío –por no poner EN-orgullezco– al ver Madrid teñido de arco iris. Una bandera que durante tantos años da color a pesar de los miles de dramas e injusticias que representa.

"El presente es un tiempo usado a propósito, aunque para algunos les parezca una desfachatez. Seguro piensan que tanto arco iris y actos relacionados con la Wolrd Pride son excesivos -¡Mmmmmmm! ¿Excesivos?- Reflexiono 🙂 ".

A continuación, Sandra defiende que la vida debe ser celebrada "con burbujas y color" y apuesta por tenir la vida "del color de la diversidad" y dejar "de ver el de la mayoría como el único válido por ser anacrónico, irreal y tremendamente aburrido".

También pone en cuestión que el hecho de que en todos los negocios del centro ondee una bandera del arco iris sea "una moda".

"Hay que estar empujando; seguir estando ahí para señalar con el dedo las barbaridades que en España y en el mundo se siguen cometiendo por amar (..) En 72 estados se criminalizan las relaciones de personas del mismo sexo y en 13 de ellos se contempla la pena de muerte", continúa.

La carta, muy completa, finaliza con la petición de acciones de educación por la inclusión, la recomendación de una exposición (La mirada del otro. Escenarios para la diferencia) y propuesta de celebrar estos días como un buen momento para "no juzgar, sino vivir, conversar, preguntar, compartir".

"Puedes seguir metiendo tu mente en un armario para no ver esa realidad, o puedes abrir los ojos y llenarte de color", resume.

(Mira aqui la carta completa).

La carta de... Selena Gomez

(publicada en Billboard)

"Recuerdo cuando era pequeña ir los domingos de brunch con mi madre y su grupo de amigos. Entonces no tenía ni idea de que eran todos gays porque ni siquiera entendía qué significaba eso en aquel momento. Lo único que sé es que me encantaba estar con ese grupo de amigos de mamá amable, divertido y encantador", relata Selena.

La artista valora la educación "abierta" y no prejuiciosa que su madre le proporcionó de niña, y cita como una valiosa referencia el documental Truth or Dare de Madonna, que vio en México junto al compositor Justin Tranter.

"Todavían quedan cosas por hacer y deseo que llegue el día en el que una persona nunca sea juzgada, discriminada o sufra por su sexualidad", subraya.

(Lee aquí el texto original)

La carta de Lauren Jauregui

(Publicada en Billboard)

"Creo que uno de mis momentos de mayor autoaceptación fue cuando escribí para Billboard hace unos meses", escribe la componente de Fifth Harmony,

Se refiere a cuando el año pasado salió del armario públicamente y reconoció su bisexualidad.

"La campaña de Trump marcó el punto de inflexión para mí como mujer artista, cubana y bisexual", declara antes de señalar que utiliza esas cuatro palabras (mujer-artista-cubana-bisexual) porque forman parte de ella y siente que han sido "cuestionados", "amenazados" e, incluso, "anulados".

"La misoginia (de Trump), su homofobia, su desprecio por el arte y su manera de tratar a las minorías como terroristas, violadores y criminales me hizo sentir terror por el futuro", confiesa, "me hizo preguntarme si la gente pensaba así. Cuando ganó, se me rompió el corazón".

"La fascinación que la humanidad tiene por el sexo y por quien está involucrado en él me sorprende", insiste. "Empleamos tanto tiempo criticando lo que la otra gente hace en la intimidad de sus dormitorios que nos olvidamos que el amor es parte de nuestras almas".

"Todo el mundo puede amar al otro y todos deberíamos amarnos unos a otros, no buscar razones para segregar", escribe antes de despedirse feliz de vivir en una generación que parece estar abierta al amor y de haber ayudado a algunos de sus fans a reconciliarse con ellos mismos.

(Puedes leer el original aquí)

La carta de Britney Spears

(Publicada en Billboard)

Britney convierte su mensaje en una dedicatoria para sus fans y una historia de admiraciones mutuas: "Esta carta de amor es para todos mis fans LGBTI", indica.

"Siempre, a lo largo de mi carrera, me habéis dicho una y otra vez todo lo que he influido en vosotros, la alegría, la esperanza y el amor que os he inspirado".

"Pero tengo un secreto que quiero contar: sois vosotros los que me mantenéis a mí en pie.(...) La ausencia de enjuiciamientos (...) ¡Aceptación! Vuestras historias me inspiran. ¡Os amo!", indica la breve carta de Britney.

(Puedes leer el original aquí).

La carta de Bebe Rexha

(Publicada en Billboard)

"Nunca se me olvidará la noticia del tiroteo de Orlando. Estaba preparando la actuación para el Orgullo de Los Ángeles y vi cómo la gente a mi alrededor comenzaba a tener miedo y a cuestionar nuestra seguridad", comienza.

"Pero yo sentí solo dos cosas: 1) Rabia porque alguien tuviera miedo de asistir al Orgullo. 2) La determinación de dar el mejor p*to concierto de mi vida".

"Sinceramente nunca me había sentido tan identificada con el público como cuando todos hicimos una peineta colectiva".

"My amigos y fans LGBTI figuran entre los más próximos y queridos. Nadie debería restarles brillo y nadie debería tratar de disuardirme de que los apoye".

(Puedes leer el original aquí).