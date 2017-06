La moda de la que todos están hablando: el CrossFit

Dentro de todas las precauciones que se tienen que llevar a cabo, hay que poner especial atención en el peso que vamos a levantar. No importa que seamos chicos o chicas, los ejercicios van a ser los mismos, pero sí que hay que tener en cuenta el peso que podemos levantar. “Si nuestra forma física es muy buena podremos coger más peso”, reconoce Adrián.

Hemos hablado con dos crossfiteros que nos han indicado por qué esta disciplina puede ser adictiva y está tan de moda entre nosotros.

Cristina Boscá, presentadora de Anda Ya y YU, asevera que el secreto del CrossFit es la variedad. “Cada día el entrenamiento es diferente. El WOD (Workout of the Day) sigue varios esquemas (por tiempo, por rondas) y en él se combinan algunos de los muchísimos ejercicios que hay. Esto supone que las posibilidades son casi infinitas y no hay dos días iguales. Además, se evoluciona en tiempo récord y eso motiva mucho”. “Es mucho más efectivo que un gimnasio”.

Algo que comparte Oscar Pérez, crossfitero de CrossFit Gran Vía, que confirma que es un entrenamiento que combina técnicas de circuito y de gimnasio. “No se limita a subir pesas, es dinámico. Se realizan ejercicios alternos en distintas series y tiempos”.

¿Se hacen amigos en el box?

Para ambos el compañerismo que se encuentra en el box es determinante. Óscar hace hincapié en que este deporte activa la dopamina, una hormona que engancha al deporte y “si lo juntamos a todos los estímulos exteriores positivos: ambiente, compañeros y resultados, se da la combinación perfecta”. Por su parte, Cristina está encantada con el buen rollo que se genera: “es habitual acabar compartiendo mucho más que un entrenamiento con los demás compañeros de tu box. Además hay muy buena sintonía entre boxes. He conocido a crossfiters de todo el mundo así. Mi box es el de CrossFit Las Rozas. Pero he entrenado en uno de Gandia, de Barcelona, de Berlín, de Boston...”

“Es un estilo de vida, no una moda. Compartes mucho con tus compañeros de box”, recuerda Óscar.

Aliméntate correctamente

La alimentación es uno de los puntos más relevantes a tener en cuenta dentro del deporte. “Al ser este entrenamiento muy intenso, hay que llevar a cabo una correcta y saludable ingesta de alimentos”, recuerda Adrián Estrada.

Si el objetivo es perder peso, la dieta será hipocalórica, pero teniendo en cuenta el gran gasto en calorías que se hace en cada sesión. Tampoco puedes dejar de comer.