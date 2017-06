En este 2017 no ha habido confirmación desde Miami ni se ha formado ninguna Gozadera... ¿Dónde se ha metido Gente de Zona este verano?

Los responsables, junto a Enrique Iglesias o Marc Anthony, de algunas de las canciones del verano de los últimos años no han conseguido acaparar el éxito musical este año como hicieron años anteriores con Bailando (2014), La gozadera (2015), Traidora y Más Macarena (2016).

Y no es que Gente de Zona no lo haya intentado en 2017 ya que hace un par de meses lanzaron el vídeo de su canción Si no vuelves.

Pero pese a llevar más de 26 millones de reproducciones en su canal oficial no ha conseguido traspasar fronteras como lo hicieran años anteriores.

Aun quedan buena parte de los tres meses de verano como para que Gente de Zona pueda promocionar una de esas colaboraciones que conquistan las listas de ventas.

Pero no parece fácil que este año el dúo cubano vaya a poder disputarle el trono de la canción del verano al Despacito de Luis Fonsi.