La nueva Miley Cyrus no convence (de momento)

Miley Cyrus ha cumplido en este 2017 sus primeros 10 años de una carrera musical que ha dado varios cambios de rumbo en cuanto a su sonido y su look.

Desde la inocencia de su personaje de Hannah Montana, sus primeros discos exploraraban el lado más pop y country presentes en sus raíces musicales.

Ya en 2010 Miley dejó entrever con Can't be tamed que se empezaba a soltar la coleta lo que se tradujo en un desmelenamiento total con Bangerz (2013).

L@s fans (y los padres de l@s fans) de Miley Cyrus no daban crédito al espectáculo visual que daba Miley Cyrus en sus videoclips y sobre el escenario pero la solista dió con la clave del éxito.

We can't stop batió todos los records en sus primeras 24 horas de vida superando los 100 millones de reproducciones. Mientras, Wrecking ball se convirtió en un vídeo icónico (aunque después se haya arrepentido). Fueron los clips más vistos del año.

Con sus singles vendió centenares de miles de unidades (además de conquistar el Nº 1 de LOS40) y el disco, Bangerz, debutó directamente en el Número 1 de Estados Unidos.

Sus polémicas y sus desfases nudistas en directo y en las redes sociales llegaron a su momento cumbre en 2015 pero desde entonces Miley Cyrus ha cambiado radicalmente... otra vez.

La solista ha dejado las drogas, ha vuelto con Liam Hemsworth, ha enfundado la lengua y sus vídeos y sus redes han dejado de lado las provocaciones para centrarse en lo feliz que el amor le hace sentir.

Sin embargo, este 'renacimiento' de la dulce Miley Cyrus no parecen haber convencido (de momento) al gran público. Su primer videoclip, Malibu, suma 167 millones de visualizaciones mes y medio después de su estreno (recordad que We can't stop logró 100 millones en 24 horas).

Pero no todo son nubres grises en el cielo de Miley. Malibu está cerca del Nº 1 de LOS40 y el sexto álbum de estudio de la cantante aún puede encerrar muchas sorpresas.

¿Con qué Miley Cyrus te quedas: 2013 o 2017?