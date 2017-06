El Voguing: conoce el baile del Orgullo

Aunque parezca un término nuevo el voguing tiene más de cuarenta años de historia. Este tipo de baile (porque sí, se trata de un estilo de baile) del que se apropió la mismísima Madonna en los años noventa apareció en el Nueva York underground de los sesenta.

Ojalá las circunstancias en las que hubiese surgido el voguing fuesen otras, pero apareció como una forma de expresión del colectivo LGTBI ante la fuerte represión que sufría.

“Como no podían ser ellos mismos porque les pegaban por la calle, se inventaron un universo paralelo donde ser ellos mismo. Ser esa diva que no podían ser entre semana”, nos cuenta Jordi Chicletol, organizador de la jornada World Pride is Burning, una exhibición de Voguing que tendrá lugar este viernes 30 a partir de las 17:00 en la plaza de Chueca.

No te lo pierdas MADRID IS BURNING: WORLD PRIDE VOGUING EVENT Día: Viernes 30 de junio Hora: 17:00 Lugar: Plaza de Chueca

Este tipo de baile es mucho más complicado de lo que parece. Precisa de una buena coordinación para hacer movimientos simétricos y de tener coordinación con las manos- Además, si tienes flexibilidad será un plus a la hora de practicarlo. “Es un baile súper visual que llama muchísimo la atención”, comenta Chicletol.

Aunque en los noventa experimentó su mayor auge de popularidad parece que desde hace dos años ha vuelto a la cultura popular, nos cuenta Jordi: “Las divas lo han vuelto a utilizar en sus videoclips y las marcas de moda lo han vuelto a utilizar en sus desfiles”.