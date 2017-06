Con Oasis, Liam y Noel Gallagher llegaron a lo más alto y pulverizaron todo tipo de récords, sin embargo, sus peleas y continuas apariciones en los medios sensacionalistas fueron la causa de su separación en 2009.

Desde entonces los hermanos tomaron caminos separados, pero nos han dejado grandes canciones que ya forman parte de la historia del britpop y de la música.

En casi 20 años de trayectoria, Oasis firmó éxitos como Wonderwall, Live forever, Stand by Me o Don't look back in anger. Hoy los repasamos a través de sus mejores versos. Versos para grabarnos a fuego.

Pasa la galería para ver 'Seis letras que todo fan de Oasis debería tatuarse'.