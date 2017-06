Once candidatos a tener su propio reality

Alaska y Mario, las Campos, las Kardashian, Pocholo…, y así una larga lista a la que se acaba de unir la mismísima Rosa de España. La vida de los famosos interesa y gusta a la mayoría de la audiencia.

Saber qué desayunan por la mañana, de qué color llevan las bragas o los calzoncillos y conocer a sus amigos, son algunos de los aspectos que más morbo despiertan en nosotros.

Pero todavía son muchos los artistas que quedan por unirse al fenómeno del reality show. Y, estamos seguros de que algunos serían grandes descubrimientos para el público en general.

Buscando al candidato/a perfecto/a hemos consultado a Juanjo Maeztu, subdirector del reality 60 minutos a solas de ETB, que nos ha indicado qué se debe tener para participar en un programa de este tipo. Para el experto “una persona que es normal no despertaría interés”. “Interesa la gente que no muestra su cara b, famosos de los que no conocemos demasiado de ellos. Descubrir esas vidas privadas que no se conocen tiene un interés mayor que las de alguien que lo ha contado todo en la tele ya”.

¿Os imagináis un reality sobre la vida de Loles León? ¿Y sobre los tortolitos de Shakira y Piqué?