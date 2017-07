¡Issues, de Julia Michaels, es la canción más importante del país esta semana!

Hasta hace poco su nombre era tan solo uno más de los que aparecen en los créditos de los discos y que pocas veces alcanzan gran notoriedad. Compositora de éxitos para otros, Julia Michaels (Julia Carin Cavazos) ha encontrado por fin el reconocimiento como intérprete con Issues, su primer single como solista. Es, desde este sábado, el número 1 de LOS40.

Algunos ya repararon en su enorme potencial el pasado verano, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2016 de Río de Janeiro, en Brasil. Allí actuó acompañando al productor noruego Kygo en el tema Carry me.

Julia Michaels acompañando a Kygo en la clausura de Río 2016. /

Muy querida dentro de la industria, cuenta entre sus mejores amigas con la mismísima Selena Gomez, para la que escribió Good for you entre otros temas. Sorry, de Justin Bieber, también es suya.

Issues, publicada en enero —no fue hasta marzo cuando se lanzó el vídeo, que ha superado ya los 65 millones de reproducciones en YouTube—, ha llegado al número 10 de ventas en Reino Unido y al 11 en Estados Unidos, pero donde ha pegado realmente fuerte ha sido en los países del norte de Europa.

Elegante, con un arreglo delicioso de pizziccato y un estribillo que atrapa desde el principio, Issues es ahora mismo la canción más importante de España.

