¿Ha dicho Adele adiós a las giras?

La gira de presentación del más reciente disco de Adele, 25, está a punto de llegar al final y para despedirse de su publico ha querido escribir una carta que suena 'casi casi' a despedida.

"Quería que las actuaciones finales fueran en Londres porque no sé si volveré a irme de gira y quería que la última vez fuera en casa" explica Adele.

"Después de 15 meses en la carretera y 18 meses de 25 estamos llegando al final. Hemos llevado esta gira por Reino Unido, Irlanda, Europa y toda América y finalmente a Australia y Nueva Zelanda. Estar de gira es algo peculiar a lo que no me acostumbro demasiado bien. Soy una mujer muy casera y me encantan las cosas pequeñas (...). Y esto ha sido todo. He hecho 119 conciertos y estos últimos 4 sumarán 123" confiesa la británica.

El poco tiempo que ha pasado con su pareja y su reciente maternidad parecen algunas de las razones que alejarían a Adele de la vida de conciertos pero su sacrificio tenía un buen motivo: "Sólo hice esta gira para vosotros y espero haber dejado una huella de la misma manera que mis artistas favoritos lo tuvieron en mí cuando los ví en directo".

Si hasta ahora ya era complicado ver a Adele en directo (hay quien dice que era más sencillo que te tocara la lotería que poder comprar una entrada para un concierto de la solista) parece que dentro de poco podía ser directamente imposible.

Desde nuestro lado fan esperamos que Adele se lo piense y nos deje a los seguidores españoles una última oportunidad.