La ley de costas, responsable de la eterna canción del verano “El Chiringuito”

“El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito…” Era el verano de 1988 y no había rincón en España donde no se escuchase la voz de Georgie Dann. No importaba si te encontrabas en la playa, en la ciudad o perdido en mitad de la montaña: El Chiringuito sonaba por todos lados.

Como si se tratase de un rápido y contagioso virus, todo el mundo entonaba la pegadiza canción: niños, adultos y ancianos. Nadie se escapaba del buen rollo que desprendía Georgie Dann con su chiringuito.

Pero la inspiración de esta canción vino del intento frustrado del artista y su equipo de disfrutar unas buenas sardinas en un chiringuito malagueño.

Como toda buena historia, todo empezó con un “Señores, vamos a comer al chiringuito que invito yo” de Georgie Dann. Como recompensa por la buena actuación de la noche anterior en la feria de Málaga, donde el artista había hecho cantar a todo el mundo con El Africano.

“Fuimos a un chiringuito y estaba cerrado. Preguntamos por otro al que pudiésemos ir, cogimos el coche otra vez y cuando llegamos, cerrado. Y digo ‘está pasando algo aquí”, recuerda para LOS40.com el rey de la canción del verano.