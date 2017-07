La música es ritmo. A veces, veloz, y otras, más lento y relajado. Todo depende del estilo que te guste y del estado de ánimo que tengas. En LOS40 suenan todo tipo de 'tempos', pero esta vez tocaba marcha, y de la buena.

Rápida, rapidísima, ha sido la conversación musical de Carlos Jean y Tony Aguilar, y no porque hayan tardado poco en hablar, sino por la velocidad a la que se desplazaban. Todo tiene una razón:

Con @carlosjeanofficial en el circuito del Jarama con @fordspain Una publicación compartida de Tony Aguilar Rodríguez (@tonyaguilarofi) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 3:43 PDT

Este viernes se ha celebrado en Madrid la XIV Edición de la Carrera Solidaria 24 Horas Ford, donde participamos LOS40 y otros medios de comunicación junto a fundaciones y ONGs, y nuestro DJ y el genio musical no se lo han querido perder. Allí, se han subido a bordo de un coche a más de 200 km/h para conversar sobre el nuevo proyecto del músico: ALL THE MUSIC ONE NEW FIESTA. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Aprovechando además del lanzamiento de su nuevo single, Dancing on Mars, Carlos Jean se ha unido a Ford para encontrar nuevos talentos que protagonicen el sonido de su próximo tema.

Escucha el nuevo tema de Carlos Jean para inspirarte.

Viajará por diferentes puntos de la geografía española en busca de los mejores bailarines, músicos y vocalistas con el reto de crear una canción.

Como viene siendo habitual en Carlos Jean, sigue en la búsqueda de esa magia que se esconde detrás de los talentos, de las canciones, de la creación de acordes, estribillos y voces, y su proyecto ha encajado a la perfección con el espíritu del Nuevo Ford Fiesta.

Estate alerta, porque están ya buscando a esos cracks y tú puedes ser uno de ellos. Carlos te lo explica en #AllTheMusicOneNewFiesta:

¿Carlos Jean y Tony Aguilar hablando de música a 200 km/h?.

La ciencia del sonido, sobre ruedas

El Nuevo Ford Fiesta viene reinventado con un diseño inteligente gracias al Ford SYNC 3. Un sistema avanzado que permite seguir conectado y controlar el teléfono, la música y el sistema de navegación mediante órdenes de voz intuitivas o a través de una pantalla táctil. El futuro ya está aquí.