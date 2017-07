“Podría haber un ‘Auryn: el reencuentro’”

Hemos enmoquetado el plató de radiotubers con alfombra roja para recibir a una de las voces que más rompe listas en España: Carlos Marco.

El alicantino está arrasando en listas con Chalk Dreams, su primer trabajo en solitario, llegando a la cima de las listas de ventas, incluso por encima de grandes como Joaquín Sabina o Harry Styles.

Me di cuenta que los sueños se reescriben conforme los vas cumpliendo, por eso Sueños de Tiza me pareció un buen nombre para mi primer álbum

Con sus dos primeros singles, Sugar y What The Mind Wanders, el rubio nos ha dejado claro, como él dice, que él no hace canciones para cortarse las venas, sólo música para pasarlo bien.

Tras la disolución de Auryn, Carlos tiene el camino llano para el éxito asegurado. ¿Pero su paso por la boyband es ya pasado pisado? La respuesta es clara y rotunda: no.

Ni yo ni mis compañeros hemos dado un adiós definitivo a Auryn. Podría hacer un Auryn: El Reencuentro.

Además, Carlos nos ha demostrado que también domina a la perfección canciones de otros artistas.

Lo ha hecho en nuestro challenge: ¿qué tal se le dará hacer su propia versión del Despacito de Luis Fonsi?