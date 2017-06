Jumanji pasa de juego de mesa a videojuego

Son muchas las voces que están criticando el primer tráiler de Jumanji Welcome to the jungle, la nueva adaptación al cine (o reboot si lo preferís) del clásico protagonizado por Robbie Williams en 1995.

A la espera de lo que Jack Black y The Rock puedan sacar de la película de acción (aunque Nick Jonas tenga que salvarles el pellejo) a mí el guiño a las consolas del tráiler me ha encantado.

No terminamos de reconocer la consola con cuatro mandos a la que los protagonistas de Jumanji Welcome to the jungle se enganchan y que les acaba conduciendo a la jungla pero ser parte de un videojuego es algo con lo que todo gamer ha soñado.

Después la película será buena, mala o regular pero espero que alguien de la industria recoja el guante y nos proporcione un videojuego de Jumanji a la algura de su leyenda cinematográfica para las consolas de nueva generación.

En los últimos meses los videojuegos están inundando la cartelera y lo que aún falta por llegar... ¡Y nosotros tan felices!