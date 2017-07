Ubisoft acaba de poner fecha al pistoletazo de salida de la nueva edición de su “Just Dance World Cup” y ¡ojo! que parece que las cosas van a hacerse grandes.

Lo que parecía un tímido intento de entrar en el mundo de los “e-sports” con Just Dance empieza a tomar forma de “Talent Show / Reality”.

El 16 de Julio empezará la pre-selección online, pero la novedad llega en un nuevo formato del que saldrán cuatro representantes de las capitales europeas más importantes: París, Berlín, Londres, Roma y Madrid; presencial, antes un jurado de expertos y con el apoyo de personalidades “VIP” de las redes sociales.

Arranca la Just Dance World Cup.

Cada país tendrá su “embajador/a youtuber” y en España nos ha tocado Paula Gonu, una youtuber con más de medio millón de suscriptores que descubrió Just Dance de casualidad; nos lo contaba ella: “Por aquel entonces había una máquina recreativa en un centro comercial que había llamado mucho mi atención, una de esas con botones en el suelo sobre las que bailas (se refiere a Dance Dance Revolution), entonces una amiga me dijo que tenía un juego de bailar parecido y resultó ser Just Dance."

Afortunadamente, el gusto músical de Paula Gonu no conoce límites así que casi cualquier listado de temas valdría para convencerla – “ escucho cualquier cosa y me tengo que mover “-, pero confiesa que si tuviera que elegir… “ con la que más disfruto es cualquier tipo de música latina, pero mi tracklist perfecto sería mitad Sean Paul y mitad Daddy Yankee, eso sería para mí perfecto”.

Por curiosidad (porque toca) le preguntamos por su día a día, que siempre es interesante conocer un poco más de cómo funciona la vida de una youtuber como ella: “La gente se sorprende, pero me paso el 90% del tiempo en casa, metida en mi habitación, editando videos… Aprovecho cualquier salida a la calle para hacer fotos”.

Parece que fue su cuenta de Instagram la que llamó la atención de Ubisoft: “Supongo que fueron los mini-videos de baile que publica en Instagram lo que hizo que Ubisoft se fijara en mí… me hizo muchísima ilusión”.

Arranca la Just Dance World Cup.

El caso es que este macro-evento marca tiempos de cambio: “La verdad es que con tantos ‘Talent Show’ iguales, es bueno ver que un sector como el de los videojuegos entra para aportar nuevas ideas y un nuevo público… es algo nuevo y bien hecho; me gusta; y creo que funcionará porque cuando las buenas ideas encuentran difusión como la que pueden darle los ‘influencers’ de cada país puede acabar animando a mucha gente y haciéndose muy grande."

Y la pregunta obligada: "¿Qué canciones te gustaría ver en una final de Just Dance”. Paula no duda: “Temperature, Get Busy y I’m still in love de Sean Paul y Kissing Strangers de DNC y Nicky Minage” - (se ríe) – y apunta: “Me encantaría tener una canción yo y que bailarán esa canción”.

En fin, ahí tiene ideas la gente de Ubisoft para futuras ediciones. Mucha suerte para la copa mundial de Just Dance y que siga haciéndose grande.