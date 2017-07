Este es el vídeo que ha hecho llorar a Miley Cyrus

"¡Mis fans son los más bellamente mejores!". Así ha querido agradecer Miley Cyrus una de las últimas iniciativas de sus seguidores: crear un lyric vídeo para Inspired.

"¡Habéis hecho que mi corazón se derrita!. (He llorado). ¿Cómo habéis podido hacerlo entre todos sin que me enterara? ¡Los smilers (fans de Miley Cyrus) me habéis hecho mega sonreír hoy!. ¡Os quiero mucho a todos! ¡Gracias, gracias, gracias!" explicaba Miley a través de su perfil oficial en Instagram.

El vídeo muestra imágenes de varios de sus seguidores mostrando hojas y folios con la letra cantando la letra del segundo single del nuevo disco de la solista y con un mensaje final incluido en la canción: "You make us feel inspired. Smilers change the world" ("Tú nos haces sentir inspirados. Los smilers cambian el mundo)".

No ha sido el único vídeo que ha mostrado Miley Cyrus en sus redes ya que alguien ha recopilado imágenes de todos sus seguidores con mensajes sobre lo que les inspira bajo el hashtag #Inspired.

Malibu, en el número 2 de la lista de LOS40, e Inspired son, de momento, los dos singles que hemos conocido del sexto álbum de estudio de Miley Cyrus.