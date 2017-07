¿Cómo suenan los Lunes al ritmo de ‘Men in black’?

Esta mañana Pedro Aznar ha vuelto a sorprendernos cantándole al Lunes. Y es que Los Molunes nos sirven para hacerle frente al primer día de la semana de la mejor forma posible.

Aprovechando que hoy hemos hecho un programa especial dedicado al cosmos y a todo el tema de los OVNIS, no te pierdas la particular versión que ha hecho con una de las canciones de la BSO de la peli Men in Black. ¡Disfrútala!