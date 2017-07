¿Qué puede acabar con Fast & Furious?

Una de las sagas cinematográficas de mayor éxito del momento, Fast & Furious, ha demostrado año tras año que es capaz de sortear las más graves crisis que amenazan su existencia.

La muerte de Paul Walker en 2013 cuando aún se estaba rodando la séptima entrega, Furious 7, supuso un duro golpe para la franquicia. El rodaje se suspendió y sólo el deseo de la familia del protagonista de mostrar al mundo su último trabajo sirvió para que F&F siguiera con vida.

Para ello sus hermanos Caleb y Cody hicieron de dobles del actor en algunas de las últimas escenas del rodaje de la que hasta la fecha es la entrega más taquillera.

A partir de ese momento los productores y responsables de la franquicia han tenido que abordar algunas decisiones críticas que afectaban al resto de personajes y que han motivado alguna polémica que sin embargo no ha podido terminar con la saga.

La última la ha protagonizado Michelle Rodríguez, la intérprete texana que da vida a Lety desde la primera Fast and Furious en 2009.

A través de su perfil oficial en Instagram publicaba hace unos días esta imagen acompañada de un texto que sonaba a ultimatum. O las protagonistas femeninas tenían más protagonismo o tendría que decir adiós: "Espero que muestren un poco más de amor hacia las mujeres de la saga en la próxima o simplemente tendré que decir adiós a mi amada franquicia".

Estas palabras se han completado con una entrevista en Entertainment Weekly en las que Michelle Rodríguez aseguraba que "llevo haciendo películas con Jordana Brewster (la actriz que da vida a Mia Toretto) desde los 16 años y puedo contar con los dedos de una mano las líneas que he tenido con ella. Creo que es patético y muestra una gran falta de creatividad".

Parece que la salida de su compañera de rodaje en Fast and Furious 8 no le sentó muy bien a la actriz y reclama más protagonismo en una saga cuyo eje principal siempre ha sido masculino: Vin Diesel - Paul Walker al principio y ahora Vin Diesel - The Rock.

Y todo pese a que otros roles femeninos han irrumpido en Fast and Furious, el más reciente en la piel de Charlize Theron dando vida a una villana capaz de someter a Dominic Toretto. Elsa Pataky y Gal Gadot también lo intentaron pero no lograron acaparar más protagonismo.

Pero para demostrar que la familia sigue unida, Vin Diesel subía un vídeo hace un par de días junto a Michelle Rodríguez en el que apuntaba a una futura mejora en la saga ("debemos intentar ser mejores cada vez") mientras que la actriz aseguraba que "durante muchos años has sido el apoyo de mujeres fuertes y eso es algo que siempre te agradezco. Si he publicado algo no era sobre ti".

Tendremos que esperar para ver si esta crisis entre protagonistas masculinos y femeninos se resuelve (Universal Pictures no ha dicho ni 'mú') al igual que los supuestos roces entre Vin Diesel y The Rock que, según algunos, también pudieron amenazar la continuidad de Fast & Furious.

Realmente, ¿hay algo que pueda acabar con Fast & Furious?