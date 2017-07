Okja: Así es la película más controvertida de Netflix

Que Netflix se haya lanzado a la distribución de largometrajes completando así su oferta de series es algo que no ha gustado en los ámbitos más conservadores y cinéfilos. Se lo pueden preguntar a Bong Joon-ho, el director surcoreano de Okja, quien en el último Festival de Cannes presentó su película a concurso rodeado de pitos y abucheos.

Y no porque la película sea mala – no lo es- si no porque se ve a la plataforma de vídeo bajo demanda como una intrusa en un mundo cerrado y controlado por unas pocas majors.