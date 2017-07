¿Es preocupante la extrema delgadez de Lily Collins?

Ya sabemos que los actores tienen que someterse a drásticos cambios de imagen para abordar los distintos papeles que tienen que hacer pero, ¿qué pasa cuando la salud puede correr riesgos?

Lily Collins tenía preocupada a mucha gente por sus últimas imágenes que dejaban traslucir una delgadez extrema. Algo doblemente preocupante en una joven que ha confesado haber sufrido trastornos alimenticios cuando era una adolescente.

Pero que nadie se alarme que en esta ocasión, su pérdida de peso está controlada. Ha sido por exigencias del guion.

Está presentando Hasta los huesos, una película que se estrenará el próximo 14 de julio que trata la terapia alternativa a la que se somete una joven que padece anorexia.

Un papel que le ha supuesto un doble reto a la actriz que tenía la preocupación de que esa pérdida de peso pudiera tener como consecuencia una recaída en su salud.

Pero nada de eso, la actriz ha estado asesorada por un especialista de nutrición que ha estado vigilando todo el proceso para asegurarse de que todo estaba controlado.

Lily Collins en Hasta los huesos. /

“Cuando padecí desorden alimenticio, nunca busqué ayuda médica”, ha confesado la hija de Phil Collins en una entrevista con The Edit, “creé mitos en mi cabeza acerca de cómo debían pasar las cosas, así que la idea de que podía controlarlo y sentirme cómoda para hablar de ello me permitía respirar”.

Ahora lo tiene asumido pero eso no significa que haya sido fácil. “Hay una escena en el filme, cuando estamos en la terapia de grupo hablando de la euforia que experimentamos al perder peso que me marcó mucho. Nunca antes había escuchado sobre ese placer ligado al trastorno”, explica sobre su personaje”, “fue en ese momento cuando me di cuenta de las diferencias entre Lily y Ellen, mi personaje”.

Collins no ha querido perder la oportunidad en este momento de acusar a la presión social de lo que les sucede a muchos jóvenes que no aceptan su imagen.

“Un día salía de mi apartamento y alguien que conozco, con la edad de mi madre, me dijo: ‘Wow, mírate’. Traté de explicarle que había adelgazado para un papel, pero ella continuó diciendo: ‘Quiero saber lo que estás haciendo, ¡estás genial!’ Entré en el coche con mi madre y le dije: ‘Esta es la razón por la que existe este problema’”, relata.