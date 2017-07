ASOS da un paso de gigante para la aceptación de todos los cuerpos

Primero fueron las colecciones publicitadas con modelos curvy, tanto para ellos como para ellas, después llegaron unos cásting de modelos en los que siempre llamaba la atención la diversidad racial – tan criticada por su ausencia en otras marcas – y ahora ASOS vuelven a dar un paso pionero entre las tiendas online.

ASOS no retoca el cuerpo de sus modelos en su línea de ropa de baño.



Me parece genial.



Tienen estrías y son fabulosas. pic.twitter.com/tmHYaIsCJx — Lolita. (@LolitaDixxon) July 3, 2017

La marca inglesa ha tomado la decisión de no retocar nunca más las estrías de sus modelos. Ni una. Ni en las páginas de lencería ni en las de bañadores ni en ninguna.

ASOS está mostrando a sus modelos tal y como son, con sus estrías y su celulitis. Que aprendan las demás marcas: https://t.co/Rq2G8I8B8r pic.twitter.com/k5S8VBYNcw — LOLA (@BuzzFeedLola) July 1, 2017

Eso no quiere decir que la firma de ropa no utilice el retoque fotográfico, que para algo se inventó, pero lo cierto es que se han llegado a hacer auténticos destrozos con el famoso Photoshop y ASOS no está dispuesta a engrosar la lista de marcas que los cometen.

Las modelos de Asos tienen estrías, celulitis, unas están más gordas, otras más delgadas... Son como realmente somos y es genial. — Blues. (@anablues18) June 30, 2017

Ahora habrá que ver si la decisión de reflejar a mujeres con las imperfecciones que todos tenemos repercute en una subida de las ventas.

Nosotros, desde luego, preferiríamos comprar ahí que en otras páginas con modelos completamente irreales.