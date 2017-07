Jay-Z pide perdón a Beyoncé por todos sus infidelidades: “Déjame en paz, Becky”

¿Os acordáis del "He better call Becky with the good hair"? Sí, esa indirecta que Beyoncé mandaba directamente a Jay-Z en Sorry refiriéndose a la infidelidad del rapero...

Pues ya hay respuesta oficial: "Let me alone, Becky". Estas son las palabras que Jay-Z pronuncia en Family Feud.

El tema, incluido en su nuevo álbum 4:44, sólo lo puedes escuchar en Tidal. Sin embargo, la letra ya se ha filtrado y está claro que es una indirecta muy directa a Queen B.

Déjame en paz, Becky. Un hombre que no cuida a su familia no puede ser rico.

Así de claro se muestra Jay-Z. El rapero reconoce y confirma por primera vez la infidelidad a su mujer.

Acaban de ser padres de nuevo y parece que su relación vuelve a ir viento en popa otra vez. A pesar de ello, los fantasmas del pasado siguen más que presentes.