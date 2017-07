María Adánez ficha por Antena 3 tras su paso por ‘La que se avecina’

María Adánez se muda a Antena 3 tras su breve estancia en la comunidad de La que se avecina. Tal y como informa en exclusiva la Cadena SER, la actriz ha fichado por la sexta temporada de Amar es para siempre, la serie diaria de la cadena principal de Atresmedia.

Si echabas de menos a María o si no te conformabas con verla una noche por semana en Montepinar, ojito, porque a partir de este otoño la intérprete madrileña será la encargada de hacerte más amena cada sobremesa.

Todavía no se conoce el personaje al que dará vida en el spin off de Amar en tiempos revueltos. No obstante, todo parece indicar que distará mucho de la implacable abogada Rebeca Ortiz, su rol en La que se avecina.

Para hacer más amena la espera también puedes disfrutar de ella en la tercera temporada de El Ministerio del Tiempo como la Duquesa de Osuna.

El lavado de cara de 'Amar es para siempre'

Amar es para siempre vuelve a reinventarse una temporada más y, en esta ocasión, lo hace con un buen puñado de fichajes que intentarán poner patas arriba todavía más la Plaza de los Frutos de la serie. En este sentido, María Adánez se une al reparto de la ficción, junto a los ya anunciados Víctor Clavijo, Ruth Núñez y Olivia Molina.

También volverán una temporada más Antonio Molero, Iñaki Miramón o Mariona Ribas, además de los titulares: Itziar Miranda, Manu Baqueiro, José Antonio Sayagués o Anabel Alonso, entre otros.