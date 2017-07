Olivia de Havilland denuncia a la serie ‘Feud’ por mentir sobre su vida

La primera temporada de 'Feud', la nueva serie de Ryan Murphy, se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada.

Narra la famosísima enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford, dos divas del Hollywood de los 50 que se odiaron hasta sus últimos días.

Susan Sarandon interpreta a Davis y Jessica Lange (la musa de Murphy) hace lo propio con Crawford, mientras que, Catherine Zeta-Jones da vida a Olivia de Havilland, una de las mejores amigas de la francesa.

"La serie ha puesto palabras en su boca que no son correctas"

Pero parece que a la actriz de 'Lo que el viento se llevó' - la única que aún sigue con vida y con 101 años- no está nada contenta con lo que se ha contado de ella ya que "no concuerda con la realidad", dice.

Los abogados de la actriz aseguran que la productora no ha pedido permiso para usar su imagen en la serie: "Olivia no ha sido compensada por el uso de su nombre. Además, la serie de FX ha puesto palabras en su boca que no son correctas, y van contra la reputación que ha construido durante 80 años de carrera profesional, fuera de cotilleos de otros actores".

Por lo que habrá que ver cómo evoluciona el juicio o si se acaba solucionando como todo en Hollywood: a golpe de talonario.