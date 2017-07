Esto es todo lo que sabemos hasta la fecha de Animales Fantásticos 2. 

Animales fantásticos y dónde encontrarlos fue una de las películas más exitosas del pasado año. También fue una de las más taquilleras y por ello era de esperar una segunda parte a cargo de Warner Bros, la productora custodia de todos los derechos de la saga Harry Potter. La película volverá a centrarse en las aventuras del magozoólogo Newt Scamander pero trae muchas novedades bajo el brazo.

La película acaba de comenzar su rodaje en Estados Unidos y ya sabemos varios detalles acerca de su guion como que estará ambientada en 1927 y sin ánimo de hacer 'spoilers' por si no has visto la primera también has de saber que la historia continúa donde ésta terminó y que ahora Dumbledore se aliará con Scamander para detener a un peligro.

Jude Law dará vida al joven Dumbledore, Eddie Redmayne volverá a encarnar a Scamander y Johnny Depp será de nuevo el villano Grindelwald.

En el reparto repiten los aplaudidos Zoë Kravitz como Leta Strange y Ezra Miller como Credence.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2 se estrena el 18 de noviembre de 2018.