Baby Driver, Llega de noche y Brava, los grandes estrenos de la semana

Esta semana se estrenan dos películas españolas y un buen número de estrenos internacionales.

Mark Wahlberg protagoniza un film muy patriótico, Joel Edgerton se deja caer en una de terror y Jason Clarke se mete de lleno en el tercer Reich.

Tenemos también una comedia romántica, una comedia negra de terror, un drama en el que una sociedad se abre al capitalismo, un drama sobre la homosexualidad y nuestra recomendación de la semana, el estiloso film de atracos Baby Driver.

Día de patriotas:

Baby Driver, Llega de noche y Brava, llegan a las salas de cine de nuestro país.

Dirigida por Peter Berg (Ballers, El único superviviente), esta historia basada en hechos reales narra los acontecido durante la maratón de Bostom del año 2013.

El film cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg (The Fighter), John Goodman (Calle Cloverfield 10) y Michelle Monaghan (True Detective).

Llega de noche:

Escrita y dirigida por Trey Edward Shults (Krisha), esta cinta de terror protagonizada por Joel Edgerton (Warrior) y Riley Keough (Logan Lucky) en la que una familia se las verá y temerá dentro de una casa de madera asolada por una presencia maldita.

Brava:

Laia Marull (La madre) y Bruno Todeschini (Sette giorni) son los actores protagonistas de este drama dirigido por Roser Aguilar (Lo mejor de mí).

Tratando de olvidar un horrible suceso, una chica irá al pueblo de su padre, pero nada saldrá como esperaba.

El pastor:

Película española escrita y dirigida por Jonathan Cenzual Burley (El alma de las moscas) que relata el drama de un pastor acosado por promotores que buscan quedarse con su tierra.

Actúan en el film Miguel Martin (Sud Express) y Alfonso Mendiguchia (El proyecto Manhattan).

El hombre del corazón de hierro:

Thriller de acción bélico ambientado en los años 40, narra hechos reales acontecidos durante el tercer Reich, cuando la resistencia checa planea el asesinato de uno de los líderes nazis.

Dirigida por Cédric Jimenez (Conexión Marsella, Aux yeux de tous), cuenta con las actuaciones de Jason Clarke (El amanecer del planeta de los simios), Rosamund Pike (Perdida) y Mia Wasikowska (Stoker).

La wedding planner:

Nunca una infidelidad estuvo tan bien cubierta como cuando el protagonista de esta comedia engaña a su novia con una organizadora de bodas.

Reem Kherici (Mes trésors) y Nicolas Duvauchelle (Snowboarder) son los actores de esta comedia dirigida por Reem Kherici (París a toda costa).

Prevenge:

Escrita y dirigida por la debutante Alice Lowe y protagonizada por Alice Lowe (Black Mountain Poets) y Kayvan Novak (Inside No. 9), esta comedia de terror llevará los meses de embarazo por unas sendas un tanto inesperadas.

Estados Unidos del Amor:

Drama ambientado en los años 90, cuando Polonia recién entra en el sistema capitalista, trayendo nuevos aires a toda una sociedad.

Escrito y dirigido por Tomasz Wasilewski (Rascacielos flotantes, In the Bedroom) que cuenta con las actuaciones de Julia Kijowska (Strawberry Days) y Magdalena Cielecka (The Pact).

Tom of Finland:

Pekka Strang (Armi elää!) y Lauri Tilkanen (The Midwife) son los actores que dan vida a esta historia biográfica sobre un famoso artista Finlandés, que tuvo que luchar contra la homofobia de su país.

Drama dirigido por Dome Karukoski (El gruñón).

Nuestra recomendación:

Baby Driver:

Escrita y dirigida por Edgar Wright (Scott Pilgrim contra el mundo, Zombies party), cuenta con este gran cartel actoral: Ansel Elgort (Bajo la misma estrella), Lily James (Orgullo + Prejuicio + Zombies), Jamie Foxx (Miami Vice), Jon Hamm (Mad Men) y Kevin Spacey (House of Cards).

Nunca un atraco y posterior fuga en coche tuvieron tanto tirmo y estilo.