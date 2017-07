Llegan las camisetas de las folclóricas: la ‘folcloremanía’

La moda avanza y con ella los fashion victims. Hasta hace unos años ser seguidor de la moda para muchos era sinónimo de falta de personalidad, pero esto no es así. Los amantes de las tendencias tienen tanto carácter como Lola Flores en medio de la pista y más estilo que Pamela Anderson en una playa californiana, ¿acaso lo dudabas?

A las calles ha llegado una revolución, los estampados ya no serán lo mismo con la folcloremanía que se ha desatado con las camisetas de grandes divas como Rocío Jurado o las Azúcar Moreno. No se libra ni Camela.

Estas prendas, que ya pueden verse por el centro de las grandes ciudades de nuestro país, están causando furor. Llevarlas es de lo más cool y gusta a todo el mundo.

Los diseños pueden encontrarse en las redes sociales e internet, en páginas como Oro Jondo o Folklörika T-shirt, a quienes hemos preguntado sobre este fenómeno que está triunfando en las calles.

Nacen de la tele y nuestra infancia

Aunque no tienen nada que ver el uno con el otro, Oro Jondo y Folklörika T-shirt llegan de la mano de dos murcianos, Juan Sánchez Porta y Sergio Ayllón, respectivamente.

Juan Sánchez Porta, creador de Oro Jondo, destaca que “surge como respuesta de una generación que ha crecido viendo a Los Vigilantes de la Playa en una tele con flamenca y tapete". "Es la unión de la iconografía popular española con la estética que nos llegó en el pasado a través de la tv y la que se crea y difunde hoy en día a través de internet”. Algo parecido a “juntar a Lola Flores y Pamela Anderson en un after dentro de un platillo volante”.

Al diseñador de Folklörika T-shirt la idea le surge “un sábado de camino a la playa”. “No tenía claro que diseñar, hasta que me puse delante del ordenador y me puse a escuchar a Rocío Jurado. En ese momento, me invadieron las musas de la imaginación y me puse a crear”. También, destaca que se centró en un público mayoritariamente gay que es el que más adora a estas divas, por la influencia de sus madres y sus abuelas.

Para gente divertida y desenfadada

Camisetas rompedoras que no se ven en cualquier tienda de ropa habitual y personajes con los que hemos crecido son la mezcla perfecta para que se produzca el éxito. Si juntas a una diva de toda la vida con una de sus frases estrella, el éxito está asegurado.