¿Cuál es la fórmula de la canción del verano?

Ay, el verano… esa temporada para descansar a orillas de la playa, tostarse al sol y escuchar una y otra vez la misma canción hasta aborrecerla. Posiblemente se trate del tema del verano: esa melodía que escucharás tanto en la verbena de tu pueblo como en la discoteca más exclusiva de Ibiza.

Porque la canción del verano no entiende de clases, géneros ni razas. La canción del verano es para todos y, te guste o no, no puedes escapar de ella.

Lo bonito de esta canción es que nunca sabes de dónde puede surgir: lo mismo sale de un spot publicitario (recordad aquel Pita Del de Coca Cola), de un vídeo viral (como la canción de Opa Yo Viaze un Corra), importada de Rumanía (Dragostea Din Tei en 2004) o del último éxito de Enrique Iglesias. Todo es posible.

Pero, ¿qué tienen todas estas canciones en común? ¿Existe alguna fórmula exacta? En LOS40 hablamos con dos de los reyes del verano, Georgie Dann y King Africa, para indagar en el asunto.

“La gente tiene que bailar y pasárselo bien”, dice Dann cuando le preguntamos por la fórmula de la canción del verano. “Yo escribo lo que a mí me sale de ahí, en el momento que me sale de ahí. Me meto en el estudio y solo acabo cuando estoy satisfecho”, reconoce el escritor de éxitos como La Barbacoa y Carnaval, Carnaval, que no buscaba, en principio, convertir sus temas en hits de la estación.

King Africa, quien triunfó con La Bomba en 1997 y repitió éxito con su versión de Paquito el Chocolatero en 2005, coincide con Dann en que una canción del verano tiene que hacer bailar: “Tiene que hacer olvidar los problemas. Que tenga una letra fácil y sencilla y que no degrade a la mujer”.

Han pasado varios años desde que El Chiringuito y La Bomba sonaban por toda la costa. Ahora en las playas reina el reggaetón de la mano de artistas como Maluma o Enrique Iglesias. “Un día suena Georgie Dann, otro reggeatón y al otro bachata”, opina Dann sobre los éxitos del último verano.

Y es que la canción del verano, como las modas, ha ido variando de estilo con el paso de los años. ¿O nuestros padres escuchaban lo mismo que nosotros?

Pero ni si quiera estos dos reyes del verano saben cuál es la fórmula para crear el próximo tema que romperá las pistas de baile.

“Escribimos La Bomba como un tema para rellenar en un disco recopilatorio y explotó, nunca mejor dicho. De repente se escuchaba en España, Portugal, Francia..” explica King Africa, que se encuentra en plena promoción de su nuevo tema El Tembleque junto a DBK.

Quizá un baile fácil de recordar puede ayudar a alzarse con el puesto. Ejemplos de ello serían La Macarena, Aserejé o Danza Kuduro. Un buen anuncio de cerveza, a modo de videoclip, también ayuda. ¿O quién no ha cantado a pleno pulmón ese “Tonight, tonight, tonigh, tonight I wanna be with you Tonight”?

Puede que la canción del verano no tenga una fórmula exacta, pero ¿no es parte de su encanto el que cada año no sepamos de dónde va a venir?