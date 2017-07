Ed Sheeran, harto de Twitter

De momento la cuenta de Ed Sheeran sigue activa pero no sabemos si a partir de hoy va a ser un CM quien lleve su perfil de Twitter o si el británico optará por cerrarla.

De momento la actividad de los últimos días (desde julio) se resumen a tuits generados automáticamente por su cuenta oficial en Instagram.

Sunday Funday #giveitsomewelly Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:15 PDT

En una entrevista con The Sun, el músico confirmaba que lo había dejado: "Me he salido de Twitter completamente. No puedo leerlo porque no hay más que gente diciendo cosas malas. Un comentario te arruina el día y por ello he decidido dejarlo".

Para ejemplificarlo, Ed Sheeran se acordó de lo que le sucedió con Lady Gaga: "Sus fans leyeron una entrevista en la que supusieron que hablaba de ella y ellos se comportaron como trolls. Y no puedes hacer nada para remediarlo".

Ed Sheeran no es el primer V.I.P. que ha decidido decir adiós a Twitter.