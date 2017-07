Emily Ratajkowski: "No quieren trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes"

Atent@s porque estas palabras de Emily Ratajkowski no son invención de El Mundo Today: "La gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes".

El pibón del momento es Emily Ratajkowski, la musa de Maroon 5 y Robin Thicke http://t.co/kvTAkDoWJI Conócela y enamórate de ella — LOS40 (@Los40_Spain) 13 de agosto de 2014

Así ha explicado la modelo y celebrity a la revista Harper's Bazaar de Australia la ausencia de papeles en el cine que ella pueda interpretar.

"Hay algo que me sucede a menudo: 'Oh, ella es demasiado sexy. Es como una cosa que va en contra de la mujer, que la gente no quiera trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes. ¿Qué problema hay con mis pechos? Son algo precioso y femenino que debería ser celebrado. Es como, ¿a quién le importa? Ya sean grandes o pequeños. ¿Por qué debería tener eso importancia?" asegura la modelo.

Emily Ratajkowski ha empleado este argumento como en su día lo hizo Megan Fox aduciendo que su físico atraía las críticas de los más envidiosos y nadie se fijaba en su interpretación.

Sin embargo hay cinéfilos que ya están reprochando estas declaraciones a Emily Ratajkowski que tiene cuatro proyectos en los próximos años: Welcome home, Cruise, In darkness y I feel pretty.

Los hay incluso que aseguran que Ratajkowski ha conseguido sus papeles en el cine gracias a su físico y no precisamente por su talento interpretativo.

¿Vosotros qué creéis?