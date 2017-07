Jax Jones ft Demi Lovato, Arcade Fire, Sidonie y Maico: ¡la lista de candidatos echa humo!

¿Pensando en las vacaciones? Ya sabes que la lista no descansa y cada sábado abre sus puertas a nuevas canciones que, de momento, parten como candidatas; repasemos las de esta semana.

Empezaremos hablando de lo nuevo del productor londinense Jax Jones, Instruction.

Parece que fue ayer cuando descargó su música electrizante en LOS40 Primavera Pop con You don't know me, tema que fue número 1 en la lista; pues ahora Jones regresa muy bien acompañado de la genial Demi Lovato y con nuevo single.

Con un irresistible toque de samba al principio, y un contagioso ritmo de reggaetón, Instruction podría entrar en la lista si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40JaxJones.

Seguimos fuera de nuestras fronteras con Arcade Fire, uno de los grupos más prestigiosos de la escena alternativa mundial desde que en 2004 publicasen su primer disco, Funeral.

Aunque hoy casi nadie lo recuerda, el grupo canadiense saltó a la fama después de que U2 pinchara insistentemente su tema Wake up en la playlist de calentamiento de los conciertos de la gira Vertigo. Lo que son las cosas: con el tiempo, Arcade Fire terminaron saliendo de gira con los irlandeses.

Fueron pioneros en la moda de los estribillos que parecen coreados por cincuenta personas y que ahora chiflan a tantos grupos.

Su nuevo single, Everything now, los aparta un poco del indie pop de variada instrumentación (violines, acordeones…) y los sitúa en la música de baile. Usa #MiVoto40ArcadeFire si deseas verlos en la lista por primera vez.

Los catalanes Sidonie (Marc, Axel y Jesús) han tenido un recorrido fabuloso en la lista con dos singles de su último disco y pretenden hacerlo también con el más reciente, El peor grupo del mundo.

Inimitables, iconoclastas, psicodélicos, eruditos, hilarantes… Muchas cosas (todas buenas) se pueden decir de estos tres músicos que ahora están en plena gira por España y que actuarán el 30 de diciembre en el WiZink Center de Madrid.

Si te cuentas entre sus seguidores, dales bola en redes con #MiVoto40Sidonie.

Cerramos el cuarteto de candidatos con Maico, una nueva banda de pop-rock que viene de Palma de Mallorca.

Definen su música como “pop íntimo y melancólico”, aunque también están muy influidos por el rock, el soul, el dance y bandas como Coldplay.

How we dream, un tema que habla de la búsqueda de oportunidades, es el single que podría afianzar a la banda liderada por Miguel Barceló en la escena pop nacional.

Apóyalos con #MiVoto40Maico para que entren en lista. ¡Suerte a todos!