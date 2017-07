¿Qué historia esconde la canción ‘Issues’, el hit de Julia Michaels?. 

Julia Michaels lleva años escribiendo canciones para otros.

Has oído su trabajo en boca de artistas de la talla de Justin Bieber (de ella es la archicoreada Sorry), Selena Gomez (Good for you, Hands to myself, Bad liar...), Demi Lovato (Fire starter), Britney Spears (Just Luv me, Slumber party...).

Su nombre también figura en los créditos de los discos de Ed Sheeran, FIfth Harmony, Nick Jonas o Gwen Stefani.

Sin embargo, cuando compuso Issues (en el vídeo de arriba), un tema dolorido (y bello y áspero), que Julia canta como si se le atragantaran las palabras en la garganta, la estadounidense decidió guardarlo para sí porque consideró que, aunque todas sus canciones llevan una parte de ella, este llevaba demasiada.

En declaraciones posteriores ha contado qué es lo que inspiró esa canción con la que ha debutado como artista en solitario, registra casi 69 millones de reproducciones en Youtube y el 1 de julio se convirtió en flamante número 1 de la Lista de LOS40.

"La canción es sobre una pelea que tuve con mi novio", ha explicado la cantante, "cuando terminó, los dos pensamos que había sido una tontería, si nos queremos y eso es lo que importa".

"No suelo ser una persona de enfrentamientos así que en esos casos suele ser él el que discute y yo, la mayor parte del tiempo, escucho".

"Muchas veces me gustaría gritar lo que quiero decir, pero no me sale, como si mi mente no se pusiera de acuerdo con mi boca. Básicamente lo que quería decir y no me salió fue lo que puse en Issues", aclara Julia, que subraya que Issues (Problemas, en español) es "mi novio y yo, y mi relación, en tres minutos".

Issues, además, tiene una gran relevancia para su carrera porque fue con la composición con la que Julia se dio cuenta de quería iniciar una carrera en solitario, dar la cara.

"Cuando estás oculta detrás de otros, te olvidas de que tienes una voz y algunas veces se pierde. Cuando escribí Issues, sentí que había encontrado mi voz y que tenía una canción que era como yo. Es la primera vez que escribía una canción que sentía como yo".

El tema, que fue promocionado activamente por su amiga y compañera Selena Gomez en las redes, se ha consolidado ya como uno de los grandes hits de 2017.