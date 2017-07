Lady Gaga sale en defensa de Ed Sheeran tras sus problemas con los “Little Monsters”

Ya os contamos que Ed Sheeran había abandonado Twitter por el constante acoso de sus usuarios, por los malos comentarios y las acusaciones diarias.

A pesar de no cerrar la cuenta, el cantante ha decidido no publicar más mensajes. Tal y como ha asegurado al diario The Sun, se ha salido de Twitter completamente. "No puedo leerlo porque no hay más que gente diciendo cosas malas. Un comentario te arruina el día y por ello he decidido dejarlo".

Además, Ed señaló directamente a los Little Monsters como una de las razones de su abandono. "Sus fans leyeron una entrevista en la que supusieron que hablaba de ella y se comportaron como trolls. Y no puedes hacer nada para remediarlo".

Unas declaraciones que no se han quedado ahí ya que la propia Gaga se ha pronunciado al respecto.

“Qué talento tan increíble, adoro a Ed y se merece todo el amor y respeto que los humanos se merecen. Desearía que toda la gente en internet fuera positiva y amable y que tomara partido en crear una comunidad online bondadosa y capaz de empoderar, no odiosa e hiriente. No existe motivo para derribar a una artista solo porque esté en lo más alto. Intentad ser más buenos: ese debería ser vuestro primer deber para con la humanidad”.

Estas han sido las palabras de Gaga, un mensaje con el que busca reconciliar a toda la comunidad de Internet y, sobre todo, a la comunidad Little Monster con Ed Sheeran.

Así quiere zanjar los malos rollos y demostrar que respeta, admira y que, ante todo, busca la paz entre todos los amantes de la música. ¡Viva Gaga!