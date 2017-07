Agents of Mayhem, el gran ‘tapado’ de 2017

En algún momento de mi vida dejé de contar las horas que había invertido en juegos como Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption o The Elder Scrolls V Skyrim, juegos de diferente género pero con un elemento común: un mundo abierto a nuestra disposición para explorar y pasar horas y horas pegados a nuestro mando. Ese parece ser el objetivo de Agents of Mayhem.

Agents of Mayhem, el sandbox de 2017

Agents of Mayhem es un juego de acción en tercera persona y en mundo abierto para un solo jugador (importante recalcar este aspecto ya que no existirá modo cooperativo) que nos lleva hasta una Seúl que resiste como única ciudad que la malvada organización Legión aún no ha conquistado.