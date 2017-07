¡Summer Games Done Quick está en marcha!

Ya hablamos de Games Done Quick el año pasado y os avisamos a tiempo de disfrutar de la edición de verano (2016) de "Summer Games Done Quick". Pues bien, desde el pasado lunes y hasta el domingo a última hora, tenéis a todo un séquito de jugadores especializados en terminar juegos a toda velocidad ofreciendo un streaming “non-stop” en los "Summer Games Done Quick" de 2017.

Aquí tenéis el streaming y aquí tenéis el ‘planning’ para toda la semana.

Si tuviste una NES, una Master System o cualquier consola 16-bits; este evento puede ser un excelente recordatorio de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Además, conocerás juegos de los que nunca has oído hablar.



Una semana diferente en la que no debería faltarte compañía (aunque sea virtual)

¡Pasadlo bien!