Este es el lyric video de Katy Perry que está 'partiendo la pana'

A la espera de que Katy Perry lance el videoclip oficial de Swish swish, uno de los primeros singles de Witness, la artista ha encargado un lyric video que ha dirigido Dario Vetere y está protagonizado por la artista brasileña Gretchen. Y que, desde que fue lanzado, este 3 de julio, no ha dejado de recibir visitas.

Gretchen, cantante y actriz peculiar de 58 años, melena y espíritu leoninos, labios rellenos de silicona, sentido del humor y cadera ondulante representa, seguramente, el tipo de mujer fuerte y audaz que Katy Perry reivindica.

¿Más conexiones? También consitituye el vínculo con los ochenta y noventa que el disco de Katy ovaciona en su nuevo álbum, y que incluye un regusto bello y decadente.

"Ella es increíble, es un icono", dice la estadounidense de la protagonista de Swish, swish en un clip que circula por Twitter.

Pero hay más piropos para Gretchen en su muro: "¡Morta Linda! The lyric video u didn't ask for but the internet needs", ha escrito Katy, indicando que este clip es el que nadie había pedido pero "internet necesita".