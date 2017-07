¡OMG! Christina Aguilera vuelve a ser ‘Dirrty’

Los que crecieron en los 90 vivieron esa rivalidad entre Britney Spears y Christina Aguilera para ver quién era la más sexy del momento.

…Baby one more time nos mostraba la versión más ‘lolita’ de Britney mientras que Christina demostraba con Dirrty que no había jovencita más sexy que ella.

Pero de eso hace ya algunos años y en este tiempo el físico de Aguilera ha ido sufriendo múltiples cambios, sobre todo tras sus embarazos.

Su lucha por recuperar aquella figura tan sexy le ha llevado a seguir estrictas dietas, a contratar entrenadores personales, a rendirse ante las bondades del yoga o a probar con el reiki.

Ahora podemos decir que todo eso le ha surtido efecto porque este 4 de julio ha celebrado el Día de la Independencia por todo lo alto, junto a su familia, y demostrando que a sus 36 años y siendo madre de Max Lion y Summer Rain, sigue siendo la más sexy del momento.

🦄 Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Enfundada en un bañador muy patriótico ha posado de lo más sensual dejando claro que sigue siendo la de entonces en lo que a físico se refiere.

Pero hay algo que echamos de menos y es su dedicación a la música. Ahora parece más centrada en la televisión pasando por programas como La Voz y han pasado ya 5 años desde que publicó Lotus, su último álbum hasta el momento.

De momento, parece muy concentrada en sus hijos y su novio, Matthew Rutler, con los que pasó este día tan festivo y patriótico en América.