Ni Tini ni Lali Espósito, el nuevo pibón argentino es Oriana Sabatini

Luisana Lopilato, Lali Espósito y Tini tienen muchas cosas en común: han sido estrellas de telenovelas juveniles, cantantes pop y el blanco perfecto para la prensa del corazón. Pero no son, ni mucho menos, las únicas argentinas que cumplen estos requisitos.

Oriana Sabatini viene pisando fuerte. Esta joven argentina de 21 años actúa, canta y es toda una estrella al otro lado del charco.

Oriana protagonizó la exitosa serie Aliados, creada por Cris Morena – la misma responsable de Rebelde Way y Casi Angeles. Además, ha sacado el single Love Me Down Easy que no suena mal.

No hay duda de que Sabatini tiene todo para triunfar. ¿Llegará su fama hasta España? Solo el tiempo lo dirá.