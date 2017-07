Kesha vuelve a la música metida en el ataúd de su propio funeral

01 Bastards

02 Let ‘Em Talk (ft. Eagles of Death Metal)

03 Woman (ft. The Dap-King Horns)

04 Hymn

05 Praying

06 Learn to Let Go

07 Finding You

08 Rainbow

09 Hunt You Down

10 Boogie Feet (ft. Eagles of Death Metal)

11 Boots

12 Old Flames (ft. Dolly Parton)

13 Godzilla

14 Spaceship