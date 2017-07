Cachondeo con la limpieza de las estrellas del Paseo de la Fama

Hace unos días Makenna Greenwald publicaba en su Twitter su imagen limpiando la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood limpiando la estrella de Donald Trump que había sido objeto de vandalismo. La máquina de viralizar empezaba a funcionar.

Stopped to clean @realDonaldTrump Hollywood Star. Nothing but respect for MY President. #RaisedRight pic.twitter.com/jL4sqx4rlh

Su devoción por el actual presidente de Estados Unidos se convirtió en viral (más de 300.000 interacciones) pero para mal (o para bien si consideramos que nos hemos echado unas buenas risas a su costa).

El resto de los tuiteros no han tardado en seguir su ejemplo y limpiar las estrellas de Hollywood de los que consideran sus presidentes favoritos...

I stopped by to clean kermit the frog's hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/IpH4TomxnC — kiana (@kianallama) 3 de julio de 2017

Stopped to clean Godzilla's Hollywood star. Nothing but RESPECT for MY president! pic.twitter.com/T5RF3nvwCW — Beel (@tomservo10) 3 de julio de 2017