En verano, ¿tele sí o no?

¡Ayyy el verano, el verano…! ¡Qué de cambios! Esta científicamente demostrado que el verano trae un montón de novedades, desde tu estado anímico hasta tu vestuario. Pero como bien sabéis, en esta redacción nos van los debates profundos y rigurosos, así que hoy ponemos sobre la mesa un debate que va más allá de las fronteras. ¿Tele sí o no?

A continuación vas a poder leer una lista de argumentos a favor y otros en contra. Argumentos para los que no se pueden separar de su querida televisión o de los que odian la caja tonta. Aunque al final, por un motivo u otro, acabamos viendo la tele el resto del año.

Adictos a la tele, también en verano

A favor tienes que no te supondrá ningún esfuerzo, que llevas desde los 3 enganchado a la caja mágica y que por un veranito más, no pasa ni media.

Que tu calendario no casa con el de las teles americanas y que no vas a empezar tu serie favorita en septiembre, ¡y a la mitad!

Que ya hay más teles que chinos, por lo que tu destino turístico es indiferente. Habrá una tele.

Eres de siesta en casa, de Tour de Francia y de Western de televisión local y para eso, hace falta una tele.

Ya no sois los que eráis, de discoteca en discoteca, de pub en pub y de after en after. Ahora ves la opción de quedarte en casa y la tele, siempre acompaña.

¡Saturados! Este bando también tiene grandes razones. Que cada uno se posicione según su criterio, eso es cosa vuestra. No hace falta odiar la tele para necesitar un descanso y el verano, es el momento perfecto. Llevas 343 días encerrado en casa y la oficina, un poco de aire te irá más que bien. Entre las series, los realities, el fútbol, las motos, las pelis de tu pareja, las tuyas y lo que ponen los domingos por la tarde, mientras pasas la resaca, la tele te ha saturado. No vas a ver mejor película, ni serie ni documental que el que disfrutes con tus amigos o pareja en la playa. Garantizado. Además, desde el punto de vista clínico, es importante saber desconectar del trabajo, del estrés y de otras actividades habituales a lo largo del año. No sabemos si la tele está dentro de estas actividades, pero sí sabemos que una ruta en bici, un paseo playero o un helado en el acantilado son mejor que ver la tele. En esto último si nos hemos posicionado un poco, pero nada importante. ¡Necesitas un descanso! Y por último, como vuelvas a ver en la tele Sálvame, ¡saltas por la ventana!