Así disfruta Martin Garrix sus residencias en España

Martin Garrix pasará gran parte del verano en Ibiza, es lo que tiene ser residente del Hï (el antiguo Space) cada lunes y del Ushuaïa, cada jueves.

Está claro que si tienes pensado pasarte por la isla este verano no puedes perder la oportunidad de ver pinchar a uno de los DJ más importantes del momento.

Si tuviéramos que decir dónde vive Garrix seguramente acertaríamos si dijésemos que a bordo de un avión porque su estatus en la escena electrónica le tiene viajando de un lugar a otro del mundo prácticamente a diario.

✈️ Ibizaaaaa. Can't wait for @ushuaiaibiza tomorrow! Una publicación compartida de Martin Garrix (@martingarrix) el 5 de Jul de 2017 a la(s) 3:13 PDT

Así que, aunque posiblemente pase gran parte del verano en Baleares, visitará el aeropuerto en un ir y venir constante de festival en festival.

De todas formas, ya podemos decir que esta semana ha comenzado el verano porque este jueves tuvo lugar el opening en el Ushuaïa, la primera de las 11 fechas que el neerlandés tendrá en este hotel.

También ha abierto la temporada en su otro destino en Ibiza, el Hï donde ya han podido disfrutar de una puesta en escena y un subidón tan característico de Ibiza.

Y entre vuelo y vuelo, sesión y sesión, ha encontrado y seguirá encontrando tiempo para disfrutar del mar y excursiones a Mallorca o Formentera por donde ya se ha dejado caer.

Sigue colaborando con Dua Lipa

Parece que su química con Dua Lipa va a tener continuación. Ahora suenan con Scared to be lonely, un objetivo que Garrix se había propuesto.

“Nunca la había conocido en persona pero tenía esta canción llamada Scared to be lonely y quería que ella la cantara para el disco porque me encanta su voz”, explicó a Rogue Magazine.

BST, Hyde Park @martingarrix // shot by @pixielevinson Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 3:26 PDT

Pero ahí no acaba su historia, habrá una continuación. “En realidad, estoy preparando otra canción con ella. Me gustó y descubrí que es increíble y tiene una gran energía…”, ha contado en DJ Mag, “ha habido ocasiones en los que me han recomendado trabajar con otras personas con las que no he conectado pero con ella sí lo he hecho”.