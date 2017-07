La conexión de este padre con su hija a través del pelo es una auténtica obra de arte

Benny Harlem decidió hace un año crear un álbum de recuerdos para su hija Jaxyn de 6 años y recurrió a Instagram para archivar sus fotos juntos.

Aparte de la gran complicidad entre padre e hija, su punto de conexión más fuerte es el pelo. “Solía llevar el pelo muy corto, no fue hasta que lo dejé crecer que desarrollé mi verdadera personalidad”, asegura Harlem, “vivimos en una era en la que podemos expresarnos a través de nuestra estética”.

Y la suya, su estética junto a su hija, se ha convertido en un referente artístico que han sabido potenciar. Algunos hablan del hombre que está redefiniendo la masculinidad negra, otros ven en ellos un ejemplo del poder del pelo natural, pero lo cierto es que también tienen detractores.

“Recibo mucho amor, pero también recibo mucho odio por mi aspecto, sobre todo por parte de gente de mi propia raza”, reconoce. Y ese es uno de sus objetivos, abogar por la tolerancia desde el respeto y la espiritualidad.

Está claro que no es amigo de los estereotipos ni los clichés y su imagen es una buena prueba. “Sé que no tengo pinta de ‘el típico negro’ y me siento bien con eso”, afirma, “me encanta ser como soy. No tengo por qué verme como esperan los de Wall Street, debería verme como yo me siento por dentro y yo me siento fuego”.

Y esa pasión y fuego que pone en su discurso es la que transmiten sus fotos y vídeos en las que el pelo es absoluto protagonista. Un material del que ya son fan más de 370.000 personas que les siguen en Instagram.

De hecho, ya está preparando una línea de productos capilares elaborados con productos naturales como el aguacate y parece que vista la demanda, van a tener mucho éxito.