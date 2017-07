Imagine Dragons: “Lo importante es hacer la música que amamos”

Durante días su visita por sorpresa a España había causado expectación, y lo comprobé cuando a las 4 de la tarde del día anterior al concierto ya había un grupo de chavales haciendo cola para conseguir una invitación. Yo también tenía ese entusiasmo adolescente antes de charlar con Imagine Dragons.

Todo el equipo de LOS40 y del sello del grupo están igual de ilusionados con la que promete ser una noche especial. Cuando aparecen los Danes (Dan Reynolds, cantante; Daniel Wayne Sermon, guitarra; Daniel Platzman, batería) y Ben (McKee, bajista), la sala se ilumina. Son unos tipos con un carisma especial, y con una complicidad muy necesaria para conseguir este éxito extremo en apenas ocho años.

Esa pasión por el trabajo transpira, y se esparce tanto dentro como fuera del escenario, donde estamos ahora mismo.

No es fácil que una banda que ha vendido más de nueve millones de discos en todo el mundo se sorprenda y emocione con algo. Pero el de esta noche es un concierto especial para Imagine Dragons. En esta visita relámpago (nunca mejor dicho) están aquí para defender Evolve, ese tercer disco que publicaron hace unas semanas y es el álbum internacional más vendido de España durante la semana.

“Tocaríamos la mitad de It's Time y nos iríamos prontito a casa”, bromea Ben. Mientras Platzman, el más dicharachero del grupo, matiza con la ilusión de un niño con juguetes nuevos: “Creo que hoy tocaremos cuatro o cinco canciones nuevas”.

Evolve supone, tal y como indica el título, una evolución para el grupo, que practica el "menos es más". Este es un disco más minimalista, menos complejo y contundente ("I Don't Know Why" o "Yesterday" son buenos ejemplos); pero a cambio les muestra más naturales y sinceros que nunca. Ayuda, como ellos dicen, que se hayan puesto en manos de otros productores por primera vez. Entre ellos, los suecos Mattman & Robin, productores de canciones para Britney Spears o Selena Gómez. Fuera prejuicios.

Cuando salgo a presentar LOS40 Live Show con Imagine Dragons me encuentro con el público más agradecido, efusivo y animado que he visto en mucho tiempo. Solo unos segundos antes me vuelvo a encontrar con la banda antes de salir al escenario: Concentrados, haciendo piña, y con Dan Reynolds en una especie de trance con el que empieza a dejarse llevar por el ritmo.

La primera en la frente: Comienzan con “Thunder” y a partir de ahí la noche es inolvidable. Los cientos de chicas y chicos del público cantan cada milímetro de estrofa en las 12 canciones pautadas para el concierto. Imagine Dragons vuelven a hacer lo que mejor sabe: Agarrarles por el corazón y removerles por dentro.

De Evolve también suenan “Whatever It Takes”, “Believer”, “I Don't Know Why” y la preciosa “Walking The Wire”. Por esta última (que reconozco como mi favorita del nuevo disco) les había preguntado un par de horas antes, y según Reynolds es una canción habla de los “altibajos explosivos” que siempre han tenido sus relaciones personales.

En esta noche especial también suenan clásicos que viajan por la contudencia, la luminosidad y la emoción como “It's Time”, “Demons”, “On The Top Of The World” o “Radioactive”, canción que cierra el show con el resonar de bombos y tambores. Ha pasado poco más de una hora, pero todos los presentes hemos visto la vida pasar frente a nosotros, hemos olvidado que fuera cae el diluvio universal y estamos de acuerdo con la filosofía de estos cuatro tipos de Las Vegas: La vida puede ser algo realmente hermoso.