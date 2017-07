El dueto con Vanessa Hudgens, ¿lo que necesitaba Shawn Hook para dar el salto definitivo?

Desde 2015, cuando lanzó la poderosa Sound of your heart, Shawn Hook se perfilaba como una de las grandes promesas del pop canadiense.

Sin embargo, alcanzar el éxito no es fácil y el músico y productor, pese a su talento y haber incluso obtenido un disco platino, no terminaba de dar el pelotazo.

"Le falta prestar su voz al Dj de turno o hacer un dueto con una superestrella", vaticinó hace un año nuestro compañero y periodista Adriano Moreno, tras enumerar en un texto sus numerosas habilidades musicales (por ejemplo, que Shawn empezó a estudiar piano a los 4 años, que ha jugueteado con el complejo jazz y que compone muy dignamente).

Como si el cantante hubiera tomado nota, este año Shawn Hook apareció con nueva canción y buena compañía. Se tratata de Vanessa Hudgens, que aunque no ha estado en últimamente, es uno de los personajes más queridos por una generación.

Good morning, from @thetodayshow @vanessahudgens #NYC 😜 Una publicación compartida de Shawn Hook (@shawn_hook) el 8 de May de 2017 a la(s) 3:25 PDT

El resultado de esa pareja de hecho musical tuvo como fruto el tema Reminding Me, que se selló con un sensual videoclilp.

Ahora, la suerte parece estar del lado de Shawn, que ha visto cómo la canción se ha convertido en un hit que hoy supera los 22 millones de streams en plataformas sociales y que se ha entregado a un tour promocional que incluye radios de EE UU, Gran Bretaña, Suecia y Canadá para presentar su EP My side of your story (Mi parte de la historia).

Además de Reminding Me, el EP, que salió en junio, incluye temas como el infeccioso Good days.

I remember the #GoodDays Una publicación compartida de Shawn Hook (@shawn_hook) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 2:12 PDT

Se trata de una de las canciones favoritas del cantante, que ha explicado en Instagram que es una composición nostálgica y una reflexión sobre una relación que ya no es.

El disco también incluye Never let me let to go, también romántica pero hiperbailable.

Y tú, ¿también crees que ha llegado, definitivamente, su momento?