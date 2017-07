“El éxito de mi libro me sentó un poco mal”

Más de 1 millón de suscriptores avalan a LunaDangelis como una de las youtubers más importantes del país.

Además de su canal, dedicado al mundo del manga, el anime y los videojuegos, esta mallorquina afincada en Madrid ha marcado un hito con algo más analógico: Crea Tus Sueños, una novela ilustrada con dibujos manga.

En mayo de este año, Luna aparecía en los titulares de los principales medios del país por arrasar en la Feria del Libro de Madrid.

El éxito me ha sorprendido y me ha sentado mal. Me siento una intrusa entre los escritores que trabajan duro.