Llega la esperadísima tercera parte de El Planeta de los simios y Cars, sin olvidarnos de En la Vía Láctea, para los fans de Emir Kusturica.

Desde Reino Unido aterriza Su mejor historia, y dos estrenos internacionales más, Cita a ciegas con la vida y Un minuto de gloria.

Cars 3:

La guerra del planeta de los simios, Cars 3 y En la Vía Láctea, los estrenos de la semana.

Nueva película animación de la saga Cars dirigida por el novel Brian Fee.

Pixar nos trae de nuevo más aventuras con esta nueva generación de bólidos y el regreso de Rayo McQueen.

En la Vía Láctea:

Desde Serbia nos llega la nueva película del aclamado director Emir Kusturica (Gato negro, gato blanco, Underground), una dramedia protagonizada por Monica Bellucci (Malèna) y el propio Emir Kusturica (Super 8 Stories) ambientada en la Guerra de los Balcanes.

Su mejor historia:

Romance ambientado en la Segunda Guerra Mundial que cuenta con las interpretaciones de Gemma Arterton (Tess de los D’urberville) y Sam Claflin (El estigma del mal).

Esta comedia dirigida por Lone Scherfig (The Riot Club, An Education) relata la aventura de un equipo cinematográfico británico que deberá hace un film de lo más patriótico.

Cita a ciegas con la vida:

Desde Alemania nos traen esta comedia romántica sobre un joven medio ciego que no se detendrá ante nada con tal de conseguir sus objetivos.

Film dirigido por Marc Rothemund (The Girl with Nine Wigs, Mann tut was Mann kann) que un reparto encabezado por Kostja Ullmann (3 Türken & ein Baby) y Jacob Matschenz (Dreileben: Etwas Besseres als den Tod).

Un minuto de gloria:

Film Bulgaro ambientado en las inmediaciones de la estación de tren, con las dispares historias de un trabajador del ferrocarril y una funcionaria del Ministerio de Transporte.

Stefan Denolyubov (Forced Landing) y Margita Gosheva (Three Days in Sarajevo) actúan en esta película bajo la dirección de Kristina Grozeva y Petar Valchanov (La lección, Jump).

Nuestra recomendación:

La guerra del planeta de los simios:

Dirigida por Matt Reeves (Monstruoso, El amanecer del planeta de los simios), esta secuela de ciencia ficción promete fuertes emociones, un choque de trenes entre una beligerante humanidad y el clan de los simios liderado por César.

Reparto encabezado por Andy Serkis (El señor de los anillos) y Woody Harrelson (True Detective).