Blanca Suárez, Berta Vázquez o Yon González, entre los que disfrutaron del Mad Cool Festival (pese a todo)

Desgraciadamente la muerte de un profesional de la danza aérea ha empañado el éxito de un festival que mueve millones en la capital de Madrid, el Mad Cool Festival.

Su lugar privilegiado (la Caja Mágica) y su cartel único le convierten en una cita imprescindible para los que andan por la capital y aman la música.

Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Manic Street Preachers o M.I.A, fueron algunos de los artistas que congregaron a miles de personas que disfrutaron de sus propuestas en directo.

Everything flows #MadCool2017 #theplacetobe 📸@sergioalbert_ Una publicación compartida de Mad Cool Festival (@madcoolfestival) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 12:42 PDT

Por allí se dejaron ver actrices como Berta Vázquez que de sobra ha dado muestras de su vocación musical. Quizás andaban cogiendo ideas para lo que podría ser un disco propio. O quizás sólo estaba disfrutando de una de sus pasiones con buenas amigas como Macarena García.

My friends. ❤️ Una publicación compartida de Macarena García (@macarenagarciaoficial) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 3:24 PDT

Y que conste que Macarena no sólo fue con sus chicas sino también con su novio, Leiva. Y no fue el único músico que pudimos ver. Nacho de Dvicio, Angy o Zahara también se acercaron a la Caja Mágica.

Volviendo a los actores, Blanca Suárez fue una de las que no paró de bailar mientras estrenaba nuevo look. Ya no es rubia, ni morena, ni siquiera castaña. La actriz luce ahora un pelo rosa que no le queda nada mal.

Y ya que hablamos de actores, el Mad Cool nos permitió ver a una de las parejas de este verano. A muchos nos sorprendía la nueva relación de Yon González con su compañera en Las chicas del cable, Ángela Cremonte. Dejaron claro que uno de los puntos que les une es su afición por la música.

Para que luego hablen del Coachella. En Madrid también tenemos festivales a la altura con famosos que saben vestirse para la ocasión como la actriz Sara Sálamo que dejó claro que se lo estaba pasando en grande.

El lado amargo

Las fuertes tormentas del fin de semana no restaron ánimos a los asistentes para ver a los artistas sobre el escenario. Ni siquiera lo hizo la muerte de Pedro Aunión que no provocó la suspensión del festival por motivos de seguridad, rezaba el comunicado de la organización.

El caso es que no todo el mundo ha estado de acuerdo con la decisión de los directivos del Mad Cool Festival y hay famosos que han querido mostrar su repulsa a la continuidad de los conciertos en redes sociales.

Músicos como Xuso Jones o actores como Juan Diego Botto, Tristán Ulloa o Willy Toledo no entienden que la gente pudiera seguir disfrutando de la música cuando un hombre acababa de perder la vida.

También influencers como La vecina rubia han pedido que no se difundan las imágenes del accidente por respeto a la familia o Andrea Compton se ha sumado al lado crítico.