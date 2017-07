“Que la pasa”, “YASSS” y otras palabras virales que usamos sin darnos cuenta

Si últimamente estás escuchando por todas partes la pregunta "¿qué la pasa?" y no sabes porqué necesitas meterte un poco más en el mundo viral de Internet.

"¿Qué la pasa?" es una cuestión que se ha puesta de moda gracias a Oto Vans, un youtuber que ha viralizado esta frase que ahora invade nuestras conversaciones diarias.

Pero esta expresión no es la única que se nos ha pegado de youtubers, instagramers e influencers en general.

También utilizamos palabras como "living", "salseo" o "yasss" a la hora de escribir o hablar con nuestros colegas. La culpa es de Soy una pringada, una de las youtubers que más nos pega su vocabulario. REAL.

Osea... Hello? o What the fuck? también son frases que normalmente las pronunciamos entre amigos y no nos damos cuenta que los culpables son Aless Gibaja o El Rubius.

Está claro que Internet es una mina de vocabulario. Más o menos correctas, estas expresiones se nos pegan sin querer y se convierten en una parte más de nuestras conversaciones diarias.

Eso sí, date cuenta de dónde vienen... por si te juegan una mala pasada.