Final Fantasy XII: The Zodiac Age. 

Como el título nos indica, este remaster está basado en esa versión International Zodiac Job System, y los cambios introducidos van más allá de un simple lavado de cara. Pasamos a comentar los más importantes.



Balance de Juego



Final Fantasy XII era un juego difícil, los fans no estaban acostumbrados a un cambio de sistema de combate y exploración tan grande como el que se dio en este juego.

Se pasó de las batallas por turnos que empezaban de repente, a poder ver a los enemigos en el mapa y luchar 'en tiempo real'. Según el productor del juego, Hiroaki Kato, se ha ajustado el nivel de dificultad para hacerlo más accesible a los jugadores, quedando una sensación más parecida a la de los 'FF' anteriores.

Modo desafío



Para el que no le convenza lo de hacer el juego más fácil, se ha añadido una nueva opción, totalmente separada del juego principal. Podremos cargar nuestra partida con los personajes en el nivel que los tengamos, y deberemos luchar a través de 100 escenarios de batalla, cada uno incrementando su dificultad con el anterior.

Nos aseguran que será imposible pasarse los 100 escenarios con la misma configuración de Gambito, el nombre del sistema que nos sirve para luchar.

Podemos asignar rutinas a los personajes para que realicen acciones, usar curas si la vida bajaba de cierto porcentaje o usar magia de ataque mientras el maná restante fuera suficiente.

Modo de alta velocidad



Final Fantasy XII tenía un mundo muy grande para la época, con multitud de misiones secundarias. Eso llevaba a los jugadores a tener que deshacer mucho camino para entregarlas y coger la siguiente. The Zodiac Age introduce la posibilidad de moverse mucho más rápido manteniendo pulsado un botón.

Además, la guía del juego mejora para que los jugadores no se pierdan, además de incluir una opción de salvado automático al cambiar de mapa, para que la penalización de morir a manos de un jefe no sea tan grande si hace tiempo que no guardas partida.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Sistema de trabajos



Esta versión de FFXII incorpora el sistema de trabajos que tanto se ha usado a lo largo de la saga, aunque de manera más profunda en los primeros. El juego original usaba una tabla de licencias para mejorar a los personajes, y conforme subíamos de nivel desbloqueábamos habilidades.

Lo malo era que todos los personajes usaban el mismo tablero, así que al final del juego todos acababan desarrollados de la misma forma. En The Zodiac Age podremos asignar trabajos a los personajes; desde caballero, archero o mago, con lo que conforme avanzando si notaremos que todos son diferentes entre sí.

Con estos cambios, Square Enix aspira a que tanto los jugadores que tuvieron problemas con el original, como aquellos que no pudieron probarlo, le den una oportunidad a esta remasterización, puesto que un consenso dentro de los desarrolladores es que Final Fantasy XII fue un juego adelantado a su tiempo. Ahora que hay muchos títulos que incorporan el mundo abierto, los jugadores pueden ser más receptivos a un sistema así en un Final Fantasy de lo que lo fueron en 2006, con lo que esta versión mata dos pájaros de un tiro.



Cómo véis, esto va más allá del lavado de cara que todos esperabámos que, por cierto, cumple con creces las expectativas y deja un juego de 2006 en muy bien lugar tras once años de constante evolución tecnológica.



Llega justo a tiempo para arreglarte ese desastroso mes de Agosto en el que tanto cuesta encontrar buen material para jugar. Asegurate de que tu aire acondicionado anda bien de gas y pilla sin miedo este FF XII; como si fuera la primera vez...